США планируют закупить в России дополнительную партию ракетных двигателей РД-180

НПО «Энергомаш» и американский концерн United Launch Alliance (ULA) ведут закрытые переговоры о поставке в США дополнительной партии двигателей РД-180 для ракет Atlas, пишет «Коммерсант».

По данным источников издания, переговоры продолжаются уже более года. Первоначально речь шла о 10 дополнительных двигателях российского производства, а соглашение предполагалось подписать в сентябре 2016 года. Переговоры были отложены до весны 2017 года на фоне, как пишет «Коммерсант», подготовки к выборам президента США и испытаний нового ракетного двигателя компании Илона Маска SpaceX.

В мае, по словам источников издания, НПО «Энергомаш» фактически выдвинуло американской стороне ультиматум: либо скорейшее подписание нового контракта, либо «Энергомаш» законсервирует свои мощности и будет вести в ускоренном режиме переговоры по РД-180 с Китаем.

Ожидается, что до конца сентября представители ULA посетят НПО «Энергомаш», чтобы подтвердить намерение приобрести РД-180. Однако, по данным источников издания, обсуждается закупка не десяти, а всего пяти ракетных двигателей.

В НПО «Энергомаш» комментировать информацию о переговорах отказались. Получить ответ от ULA изданию не удалось.