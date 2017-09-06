США планируют закупить в России дополнительную партию ракетных двигателей РД-180
НПО «Энергомаш» и американский концерн United Launch Alliance (ULA) ведут закрытые переговоры о поставке в США дополнительной партии двигателей РД-180 для ракет Atlas, пишет «Коммерсант».
По данным источников издания, переговоры продолжаются уже более года. Первоначально речь шла о 10 дополнительных двигателях российского производства, а соглашение предполагалось подписать в сентябре 2016 года. Переговоры были отложены до весны 2017 года на фоне, как пишет «Коммерсант», подготовки к выборам президента США и испытаний нового ракетного двигателя компании Илона Маска SpaceX.
В мае, по словам источников издания, НПО «Энергомаш» фактически выдвинуло американской стороне ультиматум: либо скорейшее подписание нового контракта, либо «Энергомаш» законсервирует свои мощности и будет вести в ускоренном режиме переговоры по РД-180 с Китаем.
Ожидается, что до конца сентября представители ULA посетят НПО «Энергомаш», чтобы подтвердить намерение приобрести РД-180. Однако, по данным источников издания, обсуждается закупка не десяти, а всего пяти ракетных двигателей.
В НПО «Энергомаш» комментировать информацию о переговорах отказались. Получить ответ от ULA изданию не удалось.
«Там политика вышла на первые места, но американской промышленности никуда от наших двигателей не уйти, если, конечно, они не хотят остановить свою пусковую программу», — считает источник «Ъ» в аппарате правительства.