«Сам приехал за ним, сам его руками забрал». Сечин о получении Улюкаевым незаконного вознаграждения

«В соответствии с Уголовным кодексом РФ — это преступление, то есть не о чем даже говорить», — подчеркнул глава «Роснефти».

«Находясь в должности министра [экономического развития], Улюкаев требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал, погрузил в машину и сам уехал», — сообщил Сечин журналистам.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Алексей Улюкаев совершил преступление, потребовав взятку за согласование сделки по приватизации госпакета «Башнефти».

5 сентября на заседании суда по делу Улюкаева были зачитаны показания, из которых следовало, что во время задержания в штаб-квартире «Роснефти» он заявил, что в сумке, переданной ему Игорем Сечиным, находится вино. По данным прокуратуры, в сумке находились два миллиона долларов.

На суде также была зачитана расшифровка записи, которую во время встречи с Улюкаевым вел Сечин при помощи специального оборудования. В разговоре министра и главы «Роснефти» упоминается «корзиночка». По версии следствия, речь идет о взятке, которую Сечин передал Улюкаеву.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» 15 ноября 2016 года. По версии следствия, он приехал туда за взяткой в два миллиона долларов, которую требовал за подготовку документов по продаже «Роснефти» госпакета акций «Башнефти». Улюкаев был отправлен под домашний арест и уволен с поста министра.

Бывший министр свою вину отрицает, обвиняя Сечина в провокации взятки.