«Дождь»: Путин проголосует на муниципальных выборах, чтобы привлечь к ним внимание

Президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в муниципальных выборах в Москве, проголосовав 10 сентября на одном из участков Гагаринского округа, сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Путин ранее получал бюллетени для голосования за муниципальных депутатов в 2012 году, когда местные выборы в Москве проходили в один день с президентскими. Он также голосовал на выборах мэра Москвы в 2013 году и депутатов Мосгордумы в 2014 году.

Голосование Путина на муниципальных выборах, по словам источников «Дождя», связано с желанием властей привлечь внимание к выборам, причем как к муниципальным, так и президентским, которые пройдут в марте 2018 года.

В выборах муниципальных депутатов 10 сентября, по данным телеканала, также примет участие и премьер-министр Дмитрий Медведев, который прописан в московском районе Раменки, а также другие высокопоставленные политики.