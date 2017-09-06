«Дождь»: Путин проголосует на муниципальных выборах, чтобы привлечь к ним внимание

Дождь
06:37, 6 сентября 2017
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Президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в муниципальных выборах в Москве, проголосовав 10 сентября на одном из участков Гагаринского округа, сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Путин ранее получал бюллетени для голосования за муниципальных депутатов в 2012 году, когда местные выборы в Москве проходили в один день с президентскими. Он также голосовал на выборах мэра Москвы в 2013 году и депутатов Мосгордумы в 2014 году.

Голосование Путина на муниципальных выборах, по словам источников «Дождя», связано с желанием властей привлечь внимание к выборам, причем как к муниципальным, так и президентским, которые пройдут в марте 2018 года.

В выборах муниципальных депутатов 10 сентября, по данным телеканала, также примет участие и премьер-министр Дмитрий Медведев, который прописан в московском районе Раменки, а также другие высокопоставленные политики.

«Этого никогда нельзя исключать», — сказал Дождю пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах президента прийти на муниципальные выборы.

Дождь
Ранее сообщалось, что власти РФ рассматривают различные варианты повышения явки на предстоящих в марте президентских выборах. Так, победитель проведенного ЦИК конкурса на информационное сопровождение выборов компания «ИМА-консалтинг» предложила использовать для привлечения избирателей на участки мемы и конкурс селфи, писали «Ведомости». В свою очередь, «Дождь» сообщал, что Кремль решил использовать для повышения явки на выборах приложение для знакомств Mamba.
10 сентября 2017 года выборы депутатов муниципальных советов пройдут в 125 районах Москвы. По итогам выборов будут распределены почти 1,5 тысячи мандатов. Предыдущие выборы муниципальных депутатов в Москве прошли в 2012 году, тогда голосование на них проводилось одновременно с выборами президента.
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