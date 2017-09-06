Бывший глава «Почты России» вошел в совет директоров РБК

Бывший глава «Почты России» Дмитрий Страшнов вошел в совет директоров холдинга РБК. Состав нового совета опубликован на сайте холдинга.

Помимо Страшнова в совет директоров вошли прежде несколько членов руководства группы ЕСН нового владельца РБК Григория Березкина —гендиректор Борис Красновский, его заместитель Ирина Есипенко, вице-президент Вадим Медведвев, а также Анна Тюшкевич, бывший гендиректор компании «Газета Метро» и дочь Григория Березкина.

Также в совет директоров вошел Фульвио Конти, бывший гендиректор международного энергетического концерна Enel, и гендиректор РБК Николай Молибог.

Как пишет «Коммерсант», совет покинули руководители группы ОНЭКСИМ прежнего владельца Михаила Прохорова.