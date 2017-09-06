Бывший глава «Почты России» вошел в совет директоров РБК

РБК
19:39, 6 сентября 2017
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Бывший глава «Почты России» Дмитрий Страшнов вошел в совет директоров холдинга РБК. Состав нового совета опубликован на сайте холдинга.

Помимо Страшнова в совет директоров вошли прежде несколько членов руководства группы ЕСН нового владельца РБК Григория Березкина —гендиректор Борис Красновский, его заместитель Ирина Есипенко, вице-президент Вадим Медведвев, а также Анна Тюшкевич, бывший гендиректор компании «Газета Метро» и дочь Григория Березкина.

Также в совет директоров вошел Фульвио Конти, бывший гендиректор международного энергетического концерна Enel, и гендиректор РБК Николай Молибог.

Как пишет «Коммерсант», совет покинули руководители группы ОНЭКСИМ прежнего владельца Михаила Прохорова.

Дмитрий Страшнов возглавлял «Почту России» с 2013 года по июль 2017-го. При нем предприятие многократно увеличило количество обработанных международных отправлений с товарами внутри и вошло в десятку самых быстрых сервисов доставки в мире.
Со Страшновым не стало продлевать контракт Минкомсвязи. В конце 2016 года Генпрокуратура объявила, что ему были незаконно выплачены премии в размере 95 миллионов рублей. Было возбуждено дело против директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой.
Владелец группы ЕСН Григорий Березкин купил холдинг РБК у Михаила Прохорова в июне 2017 года. «Медуза» подробно писала о нем и его карьере.

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