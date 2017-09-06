Акционеры «ЮКОСа» потребовали от России 700 миллионов долларов в канадском суде

РБК
09:49, 6 сентября 2017
Требует подтверждения

Бывшие акционеры компании «ЮКОС» подали в канадский суд новый иск к российским властям, пишет РБК.

Как стало известно изданию, иск от компании Luxtona, представляющий интересы миноритариев и кредиторов «ЮКОСа», рассматривает арбитражный суд в Торонто.

В рамках иска Luxtona требует от властей РФ более 700 миллионов долларов — в такую сумму компания оценивает ущерб от действий российских властей.

Россия, по данным РБК, согласилась участвовать в судебном разбирательстве с Luxtona.

В марте 2017 года канадский арбитраж под председательством судьи Джона Р. Крука вынес промежуточное решение по вопросу юрисдикции в пользу Luxtona, постановив таким образом, что иск может быть рассмотрен по существу.

Это решение, сообщает РБК, по договоренности со сторонами процесса было конфиденциальным и не было публично объявлено. Российская сторона это промежуточное решение арбитража обжаловала в Высшем суде провинции Онтарио.

Подачу апелляции российской стороной подтвердили изданию официальный представитель Минюста Канады и менеджер юридической фирмы Torys LLP, которая представляет интересы России в суде Онтарио. О результатах рассмотрения апелляции пока не сообщается.

Глава «Международного центра правовой защиты» (МЦПЗ), координирующего защиту РФ по искам акционеров «ЮКОСа» за рубежом, Андрей Кондаков ранее заявлял РБК, что Россия не хочет повторять прошлые ошибки и сразу же оспаривает промежуточные арбитражные решения, не дожидаясь окончательных.

«Выбор Канады как места арбитража встречается редко», — говорит РБК партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. По данным опроса юридической фирмы White & Case, проведенного в 2015 году, наиболее популярными площадками для международных арбитражных разбирательств являются Лондон, Париж, Гонконг, Сингапур, Женева, Нью-Йорк и Стокгольм.

РБК
Luxtona вместе с двумя другими компаниями, представляющими интересы акционеров и кредиторов «ЮКОСа» — Financial Performance Holdings и Yukos Capital — в 2013–2014 годах обратилась в Постоянную палату третейского суда в Гааге. В общей сложности эти компании, каждая из которых подала отдельный иск, требовали взыскать с России около 15 миллиардов долларов. Иски были поданы в рамках Договора к Энергетической хартии, который Россия подписала, но не ратифицировала.
В сентябре 2016 года стало известно, что Financial Performance Holdings отозвала свой иск. Причины такого решения не пояснялись.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Гаагского арбитража, присудившего в 2014 году акционерам «ЮКОСа» компенсацию в 50 миллиардов евро. Россия обжаловала это решение. Окружной суд Гааги пришел к выводу, что рассмотрение иска акционеров «ЮКОСа» было вне юрисдикции Гаагского арбитража. 
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