Акционеры «ЮКОСа» потребовали от России 700 миллионов долларов в канадском суде

Бывшие акционеры компании «ЮКОС» подали в канадский суд новый иск к российским властям, пишет РБК.

Как стало известно изданию, иск от компании Luxtona, представляющий интересы миноритариев и кредиторов «ЮКОСа», рассматривает арбитражный суд в Торонто.

В рамках иска Luxtona требует от властей РФ более 700 миллионов долларов — в такую сумму компания оценивает ущерб от действий российских властей.

Россия, по данным РБК, согласилась участвовать в судебном разбирательстве с Luxtona.

В марте 2017 года канадский арбитраж под председательством судьи Джона Р. Крука вынес промежуточное решение по вопросу юрисдикции в пользу Luxtona, постановив таким образом, что иск может быть рассмотрен по существу.

Это решение, сообщает РБК, по договоренности со сторонами процесса было конфиденциальным и не было публично объявлено. Российская сторона это промежуточное решение арбитража обжаловала в Высшем суде провинции Онтарио.

Подачу апелляции российской стороной подтвердили изданию официальный представитель Минюста Канады и менеджер юридической фирмы Torys LLP, которая представляет интересы России в суде Онтарио. О результатах рассмотрения апелляции пока не сообщается.

Глава «Международного центра правовой защиты» (МЦПЗ), координирующего защиту РФ по искам акционеров «ЮКОСа» за рубежом, Андрей Кондаков ранее заявлял РБК, что Россия не хочет повторять прошлые ошибки и сразу же оспаривает промежуточные арбитражные решения, не дожидаясь окончательных.