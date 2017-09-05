В Дагестане проводили операцию по задержанию боевика. Погиб мирный житель
Мирный житель погиб при попытке силовиков задержать предполагаемого боевика в Дагестане. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Отмечается, что ФСБ и МВД обнаружили «одного из скрытно перемещающихся преступников» по фамилии Моцаев, находящегося в розыске.
«На предложение сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу, в результате чего был ранен сотрудник полиции. Кроме того, получило ранение, несовместимое с жизнью, оказавшееся рядом гражданское лицо. Ответным огнем преступник был обезврежен», — говорится в сообщении.
Как уточнили в НАК, Моцаев был лидером группы боевиков, причастным к организации терактов, нападениям на силовиков и вымогательстве денег у бизнесменов.
В Хасавюртовском районе Дагестана продолжается режим контртеррористической операции.
По данным «Кавказского узла», в 2016 году силовики пообещали заплатить 3 миллиона рублей за информацию о местонахождении Валида Моцаева — лидера боевиков Хасавюрта.