Сбербанк займется оформлением паспортов и водительских прав

ТАСС
06:54, 5 сентября 2017
Надежный источник

Сбербанк в 2018 году запустит в тестовом режиме проект по оформлению российских паспортов, выдаче водительских прав и оказанию других госуслуг в своих отделениях. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

Пилотные проекты, в рамках которых отделения Сбербанка будут оказывать услуги МФЦ (многофункциональные центры предоставления муниципальных и государственных услуг), будут запущены в нескольких регионах.

К 2019 году проект планируется распространить на все регионы России, где есть нехватка МФЦ, заявил Шаров. «Примерно в 30 процентах субъектов РФ есть такая потребность», — сказал он.

«Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ. Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке», — сказал Шаров.

ТАСС
Правительство поручило рассмотреть возможность предоставления госуслуг в отделениях Сбербанка и ВТБ в начале 2017 года. Такое поручение, сообщало тогда РБК, было дано на совещании первого вице-премьера Игоря Шувалова с руководителями министерств. Речь шла о частичной передаче функций, которые в данный момент выполняет ФГУП ​«Паспортно-визовый сервис», подчиняющийся МВД. Эта структура, в частности, занимается оформлением российских и заграничных паспортов, разрешений на работу и патентов для иностранных граждан.
Первые МФЦ появились в России в 2007 году. По состоянию на начало 2016 года, в России работали 2,7 тысячи многофункциональных центров и более 10 тысяч офисов оказания муниципальных и государственных услуг.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме