Сбербанк займется оформлением паспортов и водительских прав

Сбербанк в 2018 году запустит в тестовом режиме проект по оформлению российских паспортов, выдаче водительских прав и оказанию других госуслуг в своих отделениях. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

Пилотные проекты, в рамках которых отделения Сбербанка будут оказывать услуги МФЦ (многофункциональные центры предоставления муниципальных и государственных услуг), будут запущены в нескольких регионах.

К 2019 году проект планируется распространить на все регионы России, где есть нехватка МФЦ, заявил Шаров. «Примерно в 30 процентах субъектов РФ есть такая потребность», — сказал он.