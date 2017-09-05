Прокуратура запросила для предпринимателя Арама Петросяна 13 лет колонии. Он захватил заложников в Ситибанке с муляжом бомбы
Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы для бизнесмена Арама Петросяна, захватившего заложников в московском отделении Ситибанка. Об этом сообщает агентство «Москва».
По словам прокурора, Петросян якобы «говорил постоянно о том, что взорвет отделение банка, кроме того, он говорил о том, что ему нечего терять». Он добавил, что бизнесмен специально освободил заложников, чтобы те «привлекли внимание к случившемуся».
Предпринимателя обвиняют в теракте и захвате заложников с предметом, используемым в качестве оружия. Максимальный срок по этим статьям — 15 лет. Петросян частично признал вину и раскаялся.
«Признаюсь, что временно и незаконно лишил людей свободы, но я не террорист», — говорил на суде Петросян.