Прокуратура запросила для предпринимателя Арама Петросяна 13 лет колонии. Он захватил заложников в Ситибанке с муляжом бомбы

Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы для бизнесмена Арама Петросяна, захватившего заложников в московском отделении Ситибанка. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам прокурора, Петросян якобы «говорил постоянно о том, что взорвет отделение банка, кроме того, он говорил о том, что ему нечего терять». Он добавил, что бизнесмен специально освободил заложников, чтобы те «привлекли внимание к случившемуся».

Предпринимателя обвиняют в теракте и захвате заложников с предметом, используемым в качестве оружия. Максимальный срок по этим статьям — 15 лет. Петросян частично признал вину и раскаялся.