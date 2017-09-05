Прокуратура запросила для предпринимателя Арама Петросяна 13 лет колонии. Он захватил заложников в Ситибанке с муляжом бомбы

Агентство «Москва»
14:08, 5 сентября 2017
Надежный источник

Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы для бизнесмена Арама Петросяна, захватившего заложников в московском отделении Ситибанка. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам прокурора, Петросян якобы «говорил постоянно о том, что взорвет отделение банка, кроме того, он говорил о том, что ему нечего терять». Он добавил, что бизнесмен специально освободил заложников, чтобы те «привлекли внимание к случившемуся».

Предпринимателя обвиняют в теракте и захвате заложников с предметом, используемым в качестве оружия. Максимальный срок по этим статьям — 15 лет. Петросян частично признал вину и раскаялся.

«Признаюсь, что временно и незаконно лишил людей свободы, но я не террорист», — говорил на суде Петросян.

Агентство «Москва»
В августе 2016 года Петросян зашел в банк и угрожал взорвать бомбу, которая была якобы прикреплена к груди. Через несколько часов он освободил людей, находившихся в отделении, и вышел из банка. Бомба оказалась муляжом.
55-летний предприниматель объяснил свои действия тем, что его фирма обанкротилась, но он не получил никакой помощи от властей. Перед захватом заложников он записал обращение президенту Владимиру Путину. Петросян рассказал, что необходимо создать некий орган, занимающийся вопросами банкротства. Само банкротство он назвал болезнью.

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