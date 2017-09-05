Бразильская полиция начала расследование подкупа на выборах столицы Олимпиады-2016. Идут обыски и аресты
Полиция Рио-де-Жанейро провела обыск в доме бывшего руководителя бразильского олимпийского комитета Артура Нузмана. Об этом сообщает Globo.
По делу о подкупе чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) перед выборами столицы Олимпиады-2016 также выданы ордеры на арест двоих других людей. Их имена не уточняются.
Бразильская полиция действует совместно с коллегами из Франции и США.
По информации французской газеты Le Monde, прокуратура начала расследование выплат 1,5 миллиона долларов члену МОК Фрэнки Фредериксу и Папе Массате Диаку, сыну бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака. Деньги перечислили незадолго до голосования, они прошли через цепочку офшоров. После выхода статьи МОК начала собственное расследование.
Фредерикс и Диак отказались признать вину, в бразильском олимпийском комитете также назвали голосование честным.
Папа Массата Диак ранее работал в IAAF консультантом по маркетингу, он получил пожизненную дисквалификацию из-за коррупции. Его отец содержится под стражей во Франции по подозрению в отмывании денег и коррупции. Фредерикс продолжает работать в МОК.