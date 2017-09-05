Бразильская полиция начала расследование подкупа на выборах столицы Олимпиады-2016. Идут обыски и аресты

Полиция Рио-де-Жанейро провела обыск в доме бывшего руководителя бразильского олимпийского комитета Артура Нузмана. Об этом сообщает Globo.

По делу о подкупе чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) перед выборами столицы Олимпиады-2016 также выданы ордеры на арест двоих других людей. Их имена не уточняются.

Бразильская полиция действует совместно с коллегами из Франции и США.