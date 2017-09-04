«Ведомости» анонсировали отставку главы «Мегафона» через полтора года после назначения

Генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков осенью 2017 года уйдет в отставку. Об этом со ссылкой на два неназванных источника, близких к акционеру оператора USM Group, пишут «Ведомости». О возможной отставке Солдатенкова также рассказали двое его знакомых.

Один из источников заявил, что Солдатенков не выполнил задачу по исправлению ситуации с финансовыми результатами компании, которую перед ним поставили при назначении весной 2016 года. Так, по итогам 2016 года оператор не достиг поставленных ключевых показателей эффективности.

Солдатенков после прихода в «Мегафон» обещал повысить конкурентоспособность и доходность компании. По итогам второго квартала 2017 года оператор по динамике доходов хоть и вышел в плюс впервые за пять лет, но уступает своим конкурентам.

Контракт с Солдатенковым был заключен до 2019 года, но, по информации «Ведомостей», ему уже ищут замену в Mail.Ru Group.

Официально ни «Мегафон», ни USM Group, ни сам Солдатенков не подтвердили информацию о предстоящей отставке.