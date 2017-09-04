В центре Москвы столкнулись пассажирский автобус и автомобиль. Пять человек пострадали, один погиб

Интерфакс
07:30, 4 сентября 2017
Надежный источник

В центре Москвы на пересечении 1-й Тверской-Ямской и улицы Чаянова столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту 101, и автомобиль «Фольксваген». Водитель легковой машины погиб, пятеро пассажиров автобуса получили травмы.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ водителя автомобиля пропустить автобус. Пользователи сервиса «Яндекс.Пробки» сообщают, что автобус врезался в столб.

Движение в районе происшествия затруднено. Департамент транспорта Москвы, в частности, сообщает о «пробках» на Тверской улице по направлению в область, рекомендуя выбирать пути объезда по улицам Петровка, Каретный ряд, Малая Дмитровка и улице Новослободская.

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