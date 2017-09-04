У посольства Мьянмы в Москве задержали 17 человек
Полиция задержала за различные правонарушения 17 человек у посольства Мьянмы в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Среди задержанных — две женщины. Все задержанные являются уроженцами Северного Кавказа. За что именно они задержаны, не сообщается.
В настоящее время на месте еще находятся порядка 20-25 человек. Дипмиссия взята под усиленную охрану. Около здания посольства дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН столичного управления Росгвадии.
3 сентября у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве состоялся стихийный митинг в поддержку народности рохинджа, исповедующей ислам. Участники акции требовали обратить внимание на притеснение мусульман в Мьянме. Митинг не был согласован с властями, в ходе акции никого не задержали.
Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно обращал внимание на притеснение мусульман в Мьянме. 4 сентября он выступил в Грозном на митинге в поддержку мусульман в Мьянме; по данным чеченской полиции, в акции приняли участие более миллиона человек.