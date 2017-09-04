У посольства Мьянмы в Москве задержали 17 человек

Полиция задержала за различные правонарушения 17 человек у посольства Мьянмы в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди задержанных — две женщины. Все задержанные являются уроженцами Северного Кавказа. За что именно они задержаны, не сообщается.