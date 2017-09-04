ЦБ запустил новый инструмент помощи банкам для выхода из трудной ситуации

Банк России ввел дополнительный механизм предоставления ликвидности банкам, столкнувшимся с временной нехваткой средств.

Банки смогут использовать новый механизм, говорится в сообщении ЦБ, «в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных инструментов Банка России».

Денежные средства банкам, решившим воспользоваться новым механизмом, будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных дней. Ставка предоставления средств будет равна действующей в момент проведения операции ключевой ставке Банка России с премией в 1,75 процентного пункта.

«В зависимости от заявленного банком обеспечения предоставление денежных средств может осуществляться в том числе в виде и/или обеспеченного кредита», — говорится в сообщении ЦБ.