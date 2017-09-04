ЦБ запустил новый инструмент помощи банкам для выхода из трудной ситуации

Банк России
06:37, 4 сентября 2017
Надежный источник

Банк России ввел дополнительный механизм предоставления ликвидности банкам, столкнувшимся с временной нехваткой средств.

Банки смогут использовать новый механизм, говорится в сообщении ЦБ, «в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных инструментов Банка России».

Денежные средства банкам, решившим воспользоваться новым механизмом, будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных дней. Ставка предоставления средств будет равна действующей в момент проведения операции ключевой ставке Банка России с премией в 1,75 процентного пункта.

«В зависимости от заявленного банком обеспечения предоставление денежных средств может осуществляться в том числе в виде сделки РЕПО и/или обеспеченного кредита», — говорится в сообщении ЦБ.

Новый механизм создан по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). Банк России будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финансовой устойчивости, а также системной значимости.

Банк России
О разработке механизма предоставления ликвидности для банков, испытывающих временные трудности, в марте заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Тогда глава ЦБ сообщала, что банки, которые смогут воспользоваться таким инструментом «должны быть либо платежеспособными, либо те, которые мы видим, что самостоятельно в ближайшее время могут восстановить платежеспособность».
В конце августа ЦБ объявил о применении новой схемы финансового оздоровления кредитной организации — через Фонд консолидации банковского сектора. Первым банком, который решено санировать по новой схеме, стало «Открытие». По оценкам руководства ЦБ, на спасение банковской группы «Открытие», куда, помимо прочего, входит Росгосстрах и банк «Траст», потребуется от 250 миллиардов до 400 миллиардов рублей.

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