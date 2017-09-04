ЦБ запустил новый инструмент помощи банкам для выхода из трудной ситуации
Банк России ввел дополнительный механизм предоставления ликвидности банкам, столкнувшимся с временной нехваткой средств.
Банки смогут использовать новый механизм, говорится в сообщении ЦБ, «в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных инструментов Банка России».
Денежные средства банкам, решившим воспользоваться новым механизмом, будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных дней. Ставка предоставления средств будет равна действующей в момент проведения операции ключевой ставке Банка России с премией в 1,75 процентного пункта.
«В зависимости от заявленного банком обеспечения предоставление денежных средств может осуществляться в том числе в виде сделки РЕПО и/или обеспеченного кредита», — говорится в сообщении ЦБ.
Новый механизм создан по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). Банк России будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финансовой устойчивости, а также системной значимости.