Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы, уступив всего лишь два сета за весь турнир
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы. В финале россияне оказались сильнее сборной Германии (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13). Два проигранных немцам сета в финале — единственные, которые позволила взять соперникам сборная России на турнире. До этого она одержала пять побед всухую — со счетом 3:0.
В финале больше всего очков в составе сборной России набрали Максим Михайлов (19) и Дмитрий Волков (14). У немцев лучшим был Георги Гройцер (27 очков).
Сборная России по волейболу — обладатель золотых олимпийских наград 2012 года и победитель чемпионата Европы 2013 года. С тех пор крупных побед у сборной не было.