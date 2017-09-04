Россиянина депортировали из Германии за связи с исламистами

Die Welt
14:06, 4 сентября 2017
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Власти Бремена депортировали 18-летнего гражданина России за связи с исламистами. В понедельник, 4 сентября, он улетел в Москву.

Известно, что он родился в России, но вырос в Германии. По данным Associated Press, его зовут Измулла, фамилия юноши не называется. Он протестовал против депортации и утверждал, что в России его могут задержать и подвергнуть пыткам.

Власти Бремена пытались добиться депортации россиянина на протяжении нескольких месяцев на основании решения суда, который установил его связь с членами террористической группировки «Исламское государство». При этом вины юноши в каких-либо преступлениях или в подготовке терактов установлено не было.

В конце июля 2017 года Европейский суд по правам человека приостановил процесс депортации россиянина, но затем снял запрет.

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