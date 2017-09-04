Прекращено вещание Euronews на телеканале «Культура»

Телеканал Euronews с 4 сентября прекратил вещание в утреннем эфире канала «Культура». Об этом объявил представитель ВГТРК в наблюдательном совете Euronews Петр Федоров.

«В принципе сама по себе форма „канал в канале“ очень архаична, она мало приемлема в современном телевизионном пространстве. От этого рудиментарного явления решили отказаться. Тем более, что об этом руководитель телеканала „Культура“ давно просил», — сообщил Федоров «Интерфаксу».

В настоящий момент, отметил он, Euronews входит в пакеты всех крупнейших сотовых и кабельных операторов России. «Когда по утрам на двух разных частотах, по „Культуре“ и на канале „Евроновости“ идет одно и то же, в этом есть какое-то неэкономное отношение к драгоценному эфиру, это просто нелепо», — сказал он.

Утренний эфир, освободившийся после прекращения вещания Euronews, телеканал «Культура» займет программами собственного производства, в том числе новостными, добавил Федотов.

При этом он подчеркнул, что ВГТРК остается партнером Euronews.