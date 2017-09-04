Прекращено вещание Euronews на телеканале «Культура»

Интерфакс
11:12, 4 сентября 2017
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Телеканал Euronews с 4 сентября прекратил вещание в утреннем эфире канала «Культура». Об этом объявил представитель ВГТРК в наблюдательном совете Euronews Петр Федоров.

«В принципе сама по себе форма „канал в канале“ очень архаична, она мало приемлема в современном телевизионном пространстве. От этого рудиментарного явления решили отказаться. Тем более, что об этом руководитель телеканала „Культура“ давно просил», — сообщил Федоров «Интерфаксу».

В настоящий момент, отметил он, Euronews входит в пакеты всех крупнейших сотовых и кабельных операторов России. «Когда по утрам на двух разных частотах, по „Культуре“ и на канале „Евроновости“ идет одно и то же, в этом есть какое-то неэкономное отношение к драгоценному эфиру, это просто нелепо», — сказал он.

Утренний эфир, освободившийся после прекращения вещания Euronews, телеканал «Культура» займет программами собственного производства, в том числе новостными, добавил Федотов.

При этом он подчеркнул, что ВГТРК остается партнером Euronews.

Euronews вещает в России с 2001 года. ВГТРК входит в число акционеров канала. Трансляция Euronews в утреннем эфире канала «Культура» велась с момента запуска канала в России. В 2003–2007 годах Euronews также транслировался в ночное время на канале «Россия» (в настоящий момент «Россия 1»).
Euronews — европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал — был создан в 1993 году. В настоящее время канал вещает на 12 языках, включая русский.
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