Мосгорсуд начал рассматривать жалобу на домашний арест Кирилла Серебренникова

Meduza
09:36, 4 сентября 2017
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В Мосгорсуде началось рассмотрение жалобы на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве.

Басманный суд Москвы на заседании 23 августа отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Защита режиссера просила освободить его под залог.

Кроме того, за Серебренникова поручились около 40 человек, в их числе Наталия Солженицына, Андрей Смирнов, Владимир Урин, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Филипп Киркоров и Андрей Малахов.

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». Режиссер настаивает на своей невиновности: по его словам, все деньги были потрачены на театральные постановки.
По делу также проходят бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Итин находится под домашним арестом, Малобродский и Масляева заключены под стражу.
По условиям домашнего ареста Серебренников не может пользоваться телефоном и интернетом, а также ходить на работу. По решению следователя режиссеру могут позволить посещать театр, но пока такого решения принято не было.

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