Дмитрий Богатов пожаловался в Страсбург на арест
Адвокаты математика Дмитрия Богатова обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с жалобой на содержание его под стражей в течение четырех месяцев.
Богатов требует признать незаконным изначально выбранную ему меру пресечения в виде ареста. В настоящее время он находится под домашним арестом. 29 августа ему продлили срок действия меры пресечения до 7 октября.
Как заявил [адвокат Саркис] Дарбинян, жалоба в ЕСПЧ касается содержания математика в СИЗО с апреля по конец июля. «Наш адвокат Алексей Липцер обратился в ЕСПЧ по поводу изначально избранной меры пресечения», — заявил Дарбинян.
Дмитрий Богатов обвиняется в призывах к террористической деятельности. Поводом для уголовного дела стали записи на форуме для системных администраторов.
Богатов утверждает, что не имеет никакого отношения к этим записям. Он был оператором выходного узла анонимной сети Tor — то есть с его IP-адреса записи мог публиковать другой человек. По версии защиты, Богатова вообще не было дома в тот момент, когда были опубликованы комментарии, ставшие поводом для уголовного дела.
Правозащитная организация «Мемориал» признала Богатова политическим заключенным.