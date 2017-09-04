Дмитрий Богатов пожаловался в Страсбург на арест

Адвокаты математика Дмитрия Богатова обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с жалобой на содержание его под стражей в течение четырех месяцев.

Богатов требует признать незаконным изначально выбранную ему меру пресечения в виде ареста. В настоящее время он находится под домашним арестом. 29 августа ему продлили срок действия меры пресечения до 7 октября.