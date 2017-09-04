Дело против Уильяма Браудера о незаконной покупке акций «Газпрома» закрыто

Официально Следственный комитет и представители Браудера информацию о закрытии дела об акциях «Газпрома» пока не прокомментировали.

Российские правоохранительные органы обвиняли Уильяма Браудера в том, что он с 1997 по 2005 годы скупил около 200 миллионов акций «Газпрома» в обход законов, запрещающих скупку ценных бумаг иностранными компаниями и фондами. Следствие считало, что для незаконной схемы приобретения акций использовалась компания «Дальняя степь». По делу о незаконном приобретении акций «Газпрома» российский суд выдал санкцию на заочный арест Браудера.

В 2013 году суд в Москве признал Браудера виновным в неуплате налогов компании «Дальняя степь» и заочно приговорен к девяти годам колонии. Обвиняемым по этому делу проходил юрист фонда Сергей Магнитский. В отношении Магнитского дело было прекращено в связи с его смертью в СИЗО в 2009 году.

Также Браудера и еще одного руководителя «Дальней степи» Ивана Черкасова обвиняют в трех случаях преднамеренного банкротства компаний. Суд по делу о преднамеренном банкротство начался в Москве в конце августа 2017 года. Он проходит в заочном режиме, Черкасова и Браудера российские правоохранительные органы объявили в розыск.

Уильям Браудер был одним из инициаторов создания «списка Магнитского» — перечня российских граждан, причастных к смерти Сергея Магнитского и нарушении прав человека, на которых США наложили визовые и финансовые санкции.