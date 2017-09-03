В автомобиле на Варшавском шоссе нашли труп с ножевыми ранениями

В Москве на Варшавском шоссе обнаружили автомобиль Audi A8, где находился труп с колото-резаными ранами, сообщает Следственный комитет России. Тело нашли в ночь на 2 сентября. Машина была припаркована на проезжей части.

Погибшему мужчине было 40-45 лет. Судя по сообщению СК, следователи еще не выяснили его личность.

СК завел дело об убийстве.