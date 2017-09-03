В автомобиле на Варшавском шоссе нашли труп с ножевыми ранениями
В Москве на Варшавском шоссе обнаружили автомобиль Audi A8, где находился труп с колото-резаными ранами, сообщает Следственный комитет России. Тело нашли в ночь на 2 сентября. Машина была припаркована на проезжей части.
Погибшему мужчине было 40-45 лет. Судя по сообщению СК, следователи еще не выяснили его личность.
СК завел дело об убийстве.
В настоящее время выполняется комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и личности погибшего, а также лиц, причастных к совершению указанного преступления. Назначены судебные экспертизы. Расследование дела продолжается.