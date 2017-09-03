Компания LʼOreal прекратила сотрудничать со своей первой трансгендерной моделью Манро Бергдорф. Как заявили в компании, высказывание Бергдорф о расизме белых людей расходится с позицией компании.

Манро Бергдорф несколько недель назад написала в фейсбуке, что ей уже надоело говорить о «расизме белых людей, ВСЕХ белых». Сейчас публикация удалена.

После расторжения контракта Манро Бергдорф заявила, что написала пост после марша националистов в американском Шарлотсвиле. По ее словам, она имела в виду не то, что все белые рождаются расистами, а «систему, построенную на превосходстве белых».

LʼOreal опубликовала ролик с Манро Бергдорф 28 августа в рамках рекламной кампании новой линии тональных средств True Match, в которую входят оттенки для 28 оттенков кожи. Сейчас видео удалено с ютьюба. Его неполная версия доступна в инстаграме модели.