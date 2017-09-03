Компания LʼOreal разорвала контракт со своей первой трансгендерной моделью. Та написала, что все белые — расисты
Компания LʼOreal прекратила сотрудничать со своей первой трансгендерной моделью Манро Бергдорф. Как заявили в компании, высказывание Бергдорф о расизме белых людей расходится с позицией компании.
Манро Бергдорф несколько недель назад написала в фейсбуке, что ей уже надоело говорить о «расизме белых людей, ВСЕХ белых». Сейчас публикация удалена.
После расторжения контракта Манро Бергдорф заявила, что написала пост после марша националистов в американском Шарлотсвиле. По ее словам, она имела в виду не то, что все белые рождаются расистами, а «систему, построенную на превосходстве белых».
LʼOreal опубликовала ролик с Манро Бергдорф 28 августа в рамках рекламной кампании новой линии тональных средств True Match, в которую входят оттенки для 28 оттенков кожи. Сейчас видео удалено с ютьюба. Его неполная версия доступна в инстаграме модели.