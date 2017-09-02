В Петербурге экстренно сел вертолет с туристами

Фонтанка.ру
16:10, 2 сентября 2017
Надежный источник

В Санкт-Петерурге 2 сентября совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 компании «Балтийские авиалинии» с туристами на борту, сообщает «Фонтанка» без указания источника.

Информации о пострадавших нет. Сколько человек находились на борту, не уточняется.

По данным издания, после взлета у Петропавловской крепости у вертолета задымился двигатель, и пилот посадил его. Из сообщения следует, что он сел на той же площадке.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре подтвердили «Интерфаксу», что вертолет во время туристической прогулки «внепланово» сел из-за технических неполадок. 

В «Балтийских авиалиниях» на вопрос «Фонтанки» ответили, что все с аппаратом в порядке, а на звонок потенциального клиента сообщили, что полеты от Петропавловской крепости на сегодня прекращены, и завтра экскурсии тоже не состоятся.

Фонтанка.ру
На сайте «Балтийских авиалиний» сказано, что это единственный перевозчик, имеющий право на полеты над Санкт-Петербургом, и официальный перевозчик правительства города.
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