В Петербурге экстренно сел вертолет с туристами

В Санкт-Петерурге 2 сентября совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 компании «Балтийские авиалинии» с туристами на борту, сообщает «Фонтанка» без указания источника.

Информации о пострадавших нет. Сколько человек находились на борту, не уточняется.

По данным издания, после взлета у Петропавловской крепости у вертолета задымился двигатель, и пилот посадил его. Из сообщения следует, что он сел на той же площадке.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре подтвердили «Интерфаксу», что вертолет во время туристической прогулки «внепланово» сел из-за технических неполадок.