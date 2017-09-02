Мать задержанного под Луганском россиянина Виктора Агеева обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ

Новая газета
17:51, 2 сентября 2017
Надежный источник

Мать задержанного в июне под Луганском россиянина Виктора Агеева Светлана Агеева направила письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой «посодействовать в получении информации о сыне». Об этом сообщает «Новая газета», в распоряжении которой есть копия письма.

Агеева пишет, что не получает сведений о сыне «несмотря на постоянные контакты с российскими консулами», передает «Новая газета», а самому Агееву не оказывается полноценная адвокатская и консульская поддержка.

«До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы. Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в городе Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката», — цитирует письмо издание.

Агеева пояснила «Новой газете», что обратилась в консульство за помощью с оплатой услуг адвоката (он попросил за работу две тысячи евро в месяц). Сам адвокат (его зовут Виктор Чевгуз), по ее словам, по неизвестным причинам перестал выходить на связь.

Агеева просит Москалькову «посодействовать в получении информации о сыне» через украинского омбудсмена, а также предлагает ей посетить Агеева в СИЗО г. Старобельска.

Новая газета
Россиянин Виктор Агеев был задержан в июне 2017 года под Луганском в ходе боя украинских военных с сепаратистами; ему предъявлено обвинение в терроризме. Минобороны Украины, сам Агеев и его мать утверждают, что он служит в российской армии по контракту. Власти РФ отрицают это.
В конце августа Татьяна Москалькова говорила, что держит ситуацию с Агеевым под контролем и готова посетить его в заключении, если к ней «будут обращения».

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