Мать задержанного под Луганском россиянина Виктора Агеева обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ

Мать задержанного в июне под Луганском россиянина Виктора Агеева Светлана Агеева направила письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой «посодействовать в получении информации о сыне». Об этом сообщает «Новая газета», в распоряжении которой есть копия письма.

Агеева пишет, что не получает сведений о сыне «несмотря на постоянные контакты с российскими консулами», передает «Новая газета», а самому Агееву не оказывается полноценная адвокатская и консульская поддержка.

«До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы. Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в городе Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката», — цитирует письмо издание.

Агеева пояснила «Новой газете», что обратилась в консульство за помощью с оплатой услуг адвоката (он попросил за работу две тысячи евро в месяц). Сам адвокат (его зовут Виктор Чевгуз), по ее словам, по неизвестным причинам перестал выходить на связь.