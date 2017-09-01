В Екатеринбурге избили журналиста Первого канала. Он снимал на телефон нарушителя правил дорожного движения

В Екатеринбурге избит корреспондент Первого канала Алексей Иванов. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, журналист 29 августа обратился в правоохранительные органы, сообщив, что на него было совершено нападение на улице Малышева.

Журналист рассказал, что снимал на телефон имевшее, по его мнению, нарушение автомобилем «Мерседес» правил дорожного движения и сделал замечание водителю. В возникшем после этого конфликте, как заявил журналист, также принимал участие пассажир «Мерседеса».

Екатеринбургское издание «Вечерние ведомости» сообщает, что журналист находится в больнице с сотрясением мозга и переломом носа.

«Полиция Екатеринбурга после проведения проверки возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) в отношении гражданина 1992 года рождения», — говорится в сообщении ГУ МВД по области.

Региональное управления Следственного комитета России, в свою очередь, объявило, что потребовало передать ему дело для дальнейшего расследования, в том числе по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности с применением насилия).

Источник Znak.com в правоохранительных органах рассказал, что существует и другая версия произошедшего с журналистом Первого канала. По его данным, журналист мог сам спровоцировать инцидент.

«Когда водитель „Мерседеса“ ехавший по выделенной для общественного транспорта полосе, уже перестраивался, чтобы встать в нужную полосу, то журналист крикнул ему вслед, мол, вас что, в аулах ездить не учат?» — рассказал собеседник издания. Водитель остановился, вышел из машины и попросил журналиста показать отснятое видео. Тот отказался и, как уверяет источник Znak.com, ударил водителя телефоном в лоб. После этого водитель нанес журналисту удар «ладонью по лицу», заявил источник.