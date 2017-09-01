СК начал проверку полицейских, которые задержали школьника на акции 12 июня. У него нашли кровоподтек на шее

Экспертиза, проведенная на следующий день после задержания, обнаружила у школьника кровоподтек на шее «от ударного либо сдавливающего воздействия твердого тупого предмета». По мнению следователя СК Алексея Северилова, эту травму могли нанести «неустановленные» полицейские.

Следственный комитет начал проверку по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия против полицейских, которые задержали на акции 12 июня в Москве школьника Михаила Галяшкина. Об этом рассказал адвокат Галяшкина Сергей Бадамшин.

Галяшкина задержали по подозрению в том, что он распылил газовый баллончик в лицо бойцу Росгвардии, тот получил ожог глаза. С 16 июня школьник находится под домашним арестом.

Против школьника возбудили дело по статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Сам Галяшкин вину не признает.

12 июня в День России оппозиционер Алексей Навальный призвал сторонников выйти на акции против коррупции. В Москве акция прошла на Тверской улице, она не была согласована столичными властями. В этот момент Тверская была перекрыта для проведения фестиваля реконструкторов и народных гуляний.