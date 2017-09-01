S&P отказалось от негативного сценария по рейтингу «Открытия»
Рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз банка «Открытие», убрав его из списка на пересмотр в сторону понижения. Теперь рейтинг «Открытие» характеризуется как «развивающийся»: его могут изменить в любую сторону, но без заранее определенных позитивных или негативных трендов.
Изменению оценки S&P предшествовало падение акций «Открытия» на Московской бирже. За 31 августа ценные бумаги потеряли в цене более 3,5 процента.
29 августа Центробанк объявил о санации банка «Открытие», которой займется сам государственный регулятор. Сколько денег придется вложить для стабилизации ситуации в банке, пока не сообщается.
По сообщению ЦБ, «Открытию» потребовалось оздоровление, так как руководство банка проводило рискованную политику и не справилось с порученной ему санацией банка «Траст».
Летом 2017 года из «Открытия» вывели более 400 миллиардов рублей после того, как российское агентство АКРА поставило банку низкий рейтинг «BBB-».