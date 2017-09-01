S&P отказалось от негативного сценария по рейтингу «Открытия»

Рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз банка «Открытие», убрав его из списка на пересмотр в сторону понижения. Теперь рейтинг «Открытие» характеризуется как «развивающийся»: его могут изменить в любую сторону, но без заранее определенных позитивных или негативных трендов.

Изменению оценки S&P предшествовало падение акций «Открытия» на Московской бирже. За 31 августа ценные бумаги потеряли в цене более 3,5 процента.