Россия подала иск для раскрытия активов «ЮКОСа» за рубежом
Россия намерена через суд получить информацию обо всех активах ликвидированной нефтяной компании «ЮКОС» за рубежом. Об этом рассказал глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.
Он пояснил, что в 2016 году управлявшая активами «ЮКОСа» голландская Financial Performance Holdings (FPH) отозвала свой иск к России на 3,5 миллиарда долларов. При этом FPH не покрыла судебные издержки России.
В связи с этим теперь был подан иск в Высокий суд Лондона, рассказал Кондаков. Этот иск позволит « требовать раскрытия информации о всех активах „ЮКОСа“ за рубежом и допрашивать в суде его акционеров».
МЦПЗ был создан в 2015 году для координации юридической борьбы с акционерами «ЮКОСа» в зарубежных судах. Организация заключила соответствующее соглашение с российским Минюстом.
В 2016 году Россия добилась отмены решения Гаагского арбитража, который присудил акционерам «ЮКОСа» 50 миллиардов долларов.
В январе 2017 года Конституционный суд России применил новый закон, который позволяет не исполнять решения Европейского суда по правам человека. Таким образом Москва отказалась выплачивать 1,8 миллиарда евро по другой жалобе акционеров «ЮКОСа».