Россия подала иск для раскрытия активов «ЮКОСа» за рубежом

Россия намерена через суд получить информацию обо всех активах ликвидированной нефтяной компании «ЮКОС» за рубежом. Об этом рассказал глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

Он пояснил, что в 2016 году управлявшая активами «ЮКОСа» голландская Financial Performance Holdings (FPH) отозвала свой иск к России на 3,5 миллиарда долларов. При этом FPH не покрыла судебные издержки России.

В связи с этим теперь был подан иск в Высокий суд Лондона, рассказал Кондаков. Этот иск позволит « требовать раскрытия информации о всех активах „ЮКОСа“ за рубежом и допрашивать в суде его акционеров».