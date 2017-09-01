Подозреваемый в подготовке теракта в Лондоне перепутал Виндзорский замок с пабом

Водитель Uber Мохусанат Чадхури, подозреваемый в подготовке теракта в Лондоне у Букингемского дворца, первоначально планировал нападение на Виндзорский замок, пишет The Guardian. Мужчина воспользовался навигатором своей машины, чтобы добраться до замка, но устройство вывело его к одноименному пабу.

После этой неудачи Чадхури решил поехать к Букингемскому дворцу. Он стал размахивать мечом и кричал «Аллах Акбар». Его задержали полицейские. Трое из них получили незначительные ранения.

Инцидент произошел вечером 25 августа. 31 августа Чадхури предстал перед судом. Его обвиняют в подготовке к террористическому акту. В момент нападения никто из членов королевской семьи в Букингемском дворце не находился.