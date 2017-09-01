ГИБДД предупредила о резком росте жертв ДТП после 2018 года из-за старения водителей и автопарка

ГИБДД прогнозирует резкий рост числа погибших в ДТП в России после 2018 года. Об этом, пишет «Коммерсант», говорится в проекте стратегии безопасности дорожного движения в РФ до 2023 года.

В документе, с которым удалось ознакомиться изданию, говорится, что в ближайшие несколько лет показатели смертности в результате ДТП вырастут из-за негативного влияния «внешней среды» на безопасность движения.

К 2022 году число погибших в ДТП, по прогнозам Госавтоинспекции, вырастет до 30 тысяч в год (в 2016 году, по данным ГИБДД, в ДТП в России погибли 20,3 тысячи человек).

В списке причин, которые могут привести к ухудшению ситуации, неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка и отсутствие действенного контроля за техническим состоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, а также повышение среднего возраста водителя.

Кроме того, пишет «Коммерсант», в проекте упоминаются такие проблемы, как «приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности» над сохранением жизни участников движения и наличие «ряда экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности.

Конкретных мер по исправлению ситуации авторы документа пока не предлагают, ограничиваясь общими формулировками. Так, в проекте говорится о необходимости формирования «в общественном сознании негативного отношения к нарушителям в ПДД» и развитии «механизмов экономического стимулирования» водителей к соблюдению правил на дорогах.