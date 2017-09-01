ГИБДД предупредила о резком росте жертв ДТП после 2018 года из-за старения водителей и автопарка

Коммерсант
06:20, 1 сентября 2017
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ГИБДД прогнозирует резкий рост числа погибших в ДТП в России после 2018 года. Об этом, пишет «Коммерсант», говорится в проекте стратегии безопасности дорожного движения в РФ до 2023 года.

В документе, с которым удалось ознакомиться изданию, говорится, что в ближайшие несколько лет показатели смертности в результате ДТП вырастут из-за негативного влияния «внешней среды» на безопасность движения.

К 2022 году число погибших в ДТП, по прогнозам Госавтоинспекции, вырастет до 30 тысяч в год (в 2016 году, по данным ГИБДД, в ДТП в России погибли 20,3 тысячи человек).

В списке причин, которые могут привести к ухудшению ситуации, неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка и отсутствие действенного контроля за техническим состоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, а также повышение среднего возраста водителя.

Кроме того, пишет «Коммерсант», в проекте упоминаются такие проблемы, как «приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности» над сохранением жизни участников движения и наличие «ряда экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности.

Конкретных мер по исправлению ситуации авторы документа пока не предлагают, ограничиваясь общими формулировками. Так, в проекте говорится о необходимости формирования «в общественном сознании негативного отношения к нарушителям в ПДД» и развитии «механизмов экономического стимулирования» водителей к соблюдению правил на дорогах.

Дальнейшая ситуация может развиваться по двум сценариям — «инерционному» и «прогрессивному» (в зависимости от темпов развития экономики), но в любом случае после 2018 года ожидается резкий рост числа погибших в ДТП, следует из материалов стратегии. В итоге в 2022 году в год на дорогах будет погибать примерно 30 тыс. человек (32–33 тыс. человек по «прогрессивному сценарию»), то есть произойдет резкий откат ситуации до уровня 2007–2008 годов.

Коммерсант
В 2016 году, по данным на сайте ГИБДД, в России произошло 173 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20,3 тысячи человек, более 221 тысячи человек получили ранения. В 2015 году ГИБДД сообщало о более чем 23 тысячах смертей в результате 184 тысяч ДТП.
Власти РФ ранее неоднократно заявляли о необходимости принятия мер по повышению безопасности движения. В частности, в ПДД было внесено понятие «опасное вождение», введены новые правила сдачи экзаменов на права и уголовная ответственность вождение в нетрезвом виде (при повторном нарушении или отказе от медосвидетельствования).

ПДД и безопасность на дорогах

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