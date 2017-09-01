Генерала ФСБ Феоктистова вызвали в суд по делу Улюкаева

Бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ Олега Феоктистова вызвали свидетелем обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе.

Ранее сообщалось, что в списке свидетелей обвинения есть и глава «Роснефти» Игорь Сечин. По словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева, Сечин повестку не получал.