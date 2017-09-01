Генерала ФСБ Феоктистова вызвали в суд по делу Улюкаева
Бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ Олега Феоктистова вызвали свидетелем обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе.
Ранее сообщалось, что в списке свидетелей обвинения есть и глава «Роснефти» Игорь Сечин. По словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева, Сечин повестку не получал.
Улюкаев в суде обвинил Сечина и Феоктистова в провокации взятки. «Новая газета» писала, что Феоктистов был инициатором дела бывшего министра.
Феоктистов с сентября 2016 года в течение шести месяцев возглавлял службу безопасности «Роснефти». Как утверждал Сечин, после ухода из компании генерал «вернулся на военную службу».
«Коммерсант» писал, что его планировали назначить заместителем руководителя службы экономической безопасности ФСБ. Как позднее выяснил The Bell, назначение сорвалось, потому что Кремль оказался недоволен активным участием ФСБ в делах «Роснефти».