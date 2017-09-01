Гендиректор «Курортов Северного Кавказа» найден мертвым

ТАСС
18:26, 1 сентября 2017
Надежный источник

Гендиректор компании «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев найден мертвым в квартире комплекса «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. По его словам, смерть Горчева носит ненасильственный характер.

Сообщение о смерти Горчева подтвердила РБК пресс-секретарь компании Тамага Бигаева, а также министерство внутренних дел России.

Компания «Курорты Северного Кавказа» была создана в 2010 году для создания туристического кластера. Олег Горчев возглавлял компанию с декабря 2014 года.
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