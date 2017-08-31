В Саратове суд оправдал журналиста, которого депутат обвинил в клевете из-за публикаций о криминальном прошлом

В Саратове суд оправдал журналиста местного издание «Общественное мнение» Сергея Вилкова, которого обвинил в клевете депутат областной думы от «Единой России» Сергей Курихин.

Судья Инга Свободникова постановила, что в суде не были представлены неопровержимые сведения, подтверждающие вину Вилкова, сообщает «Общественное мнение».

Дело касалось нескольких публикаций Вилкова о Курихине в СМИ и в соцсетях. В частности, журналист публиковал документы, указывающие на связь депутата с преступной группировкой «Парковские», а также на получение от него денег бывшим замглавы регионального управления ФСКН. Вилков также писал про связь Курихина с местными националистами и называл его возможным организатором нападения на себя.

Журналист считал, что дело против него — месть Курихина за расследования, которые он публиковал о нем в 2013–2014 годы.