В Саратове суд оправдал журналиста, которого депутат обвинил в клевете из-за публикаций о криминальном прошлом
В Саратове суд оправдал журналиста местного издание «Общественное мнение» Сергея Вилкова, которого обвинил в клевете депутат областной думы от «Единой России» Сергей Курихин.
Судья Инга Свободникова постановила, что в суде не были представлены неопровержимые сведения, подтверждающие вину Вилкова, сообщает «Общественное мнение».
Дело касалось нескольких публикаций Вилкова о Курихине в СМИ и в соцсетях. В частности, журналист публиковал документы, указывающие на связь депутата с преступной группировкой «Парковские», а также на получение от него денег бывшим замглавы регионального управления ФСКН. Вилков также писал про связь Курихина с местными националистами и называл его возможным организатором нападения на себя.
Журналист считал, что дело против него — месть Курихина за расследования, которые он публиковал о нем в 2013–2014 годы.
<…> Гособвинитель Андрей Склемин попросил назначить Вилкову наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей, а представитель потерпевшего адвокат Валерий Холоденко — 1 миллион рублей. При этом подсудимый подлежал освобождению от наказания в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности. На одном из судебных заседаний потерпевший Курихин заявлял, что по итогам процесса намерен подать к Вилкову иск о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда.