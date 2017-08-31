Россия сняла запрет на турецкие кабачки и тыквы

Такое решение, сообщил Ткачев, было принято по итогам проверок турецких предприятий, проведенных в мае специалистами Россельхознадзора.

С 1 сентября снимается запрет на поставки в Россию из Турции салата, кабачков, перца и тыкв. Об этом заявил в интервью РБК министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«В свою очередь, мы рассчитываем, что турецкие партнеры допустят на свой рынок российских экспортеров мяса говядины и птицы. Снятие ограничений должно проходить с двух сторон и быть обоюдным», — сказал Ткачев.

Запрет на импорт в РФ турецких салата, кабачков, перца и тыквы был введен в мае 2016 года. В салатах из Турции Россельхознадзор тогда обнаружил опасного вредителя — калифорнийского цветочного трипса. В турецких кабачках и тыквах, сообщали представители надзорного ведомства, найдены «карантинные для России объекты».

Директор по развитию сети оптово-распределительных центров «РосАгроМаркет» Стивен Кригер, комментируя запрет, заявлял РБК , что Турция фактически является монополистом по поставкам кабачков в Россию. На долю Турции, по его словам, приходилось около 90 процентов всех поставок кабачков в РФ в 2015 году.

В 2016 году Россия также запретила ввоз на свою территорию ряда наименований турецкой плодоовощной продукции, в том числе томатов. Запрет был введен после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24, участвующий в операции в Сирии.

Впоследствии санкции были частично сняты, однако импорт томатов, на долю которых приходилась значительная часть поставок плодоовощной продукции из Турции в РФ, до сих пор под запретом.