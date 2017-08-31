Полиция не нашла признаков спаивания мальчика, которого задавила машина в Железнодорожном

Подмосковная полиция сообщила, что в рамках расследования дела о гибели в Железнодорожном шестилетнего мальчика, которого судмедэкспертиза признала пьяным, была проведена проверка по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» (статья 151 УК РФ). В этой статье речь идет, в частности, о вовлечении детей в систематическое употребление алкоголя.

По результатам проверки было решено не возбуждать уголовное дело по этой статье. Из сообщений ТАСС и РИА Новости следует, что проверка велась в отношении родителей погибшего ребенка. РИА Новости уточняет, что полицейские хотели выяснить, не напоили ли мальчика родственники.

Информация была распространена после того, как о проверке сообщил телеканал RT. В публикации говорилось, что ее результаты неизвестны и что по итогам может быть возбуждено дело против родителей мальчика.