Полиция не нашла признаков спаивания мальчика, которого задавила машина в Железнодорожном

ТАСС
21:22, 30 августа 2017
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Подмосковная полиция сообщила, что в рамках расследования дела о гибели в Железнодорожном шестилетнего мальчика, которого судмедэкспертиза признала пьяным, была проведена проверка по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» (статья 151 УК РФ). В этой статье речь идет, в частности, о вовлечении детей в систематическое употребление алкоголя.

По результатам проверки было решено не возбуждать уголовное дело по этой статье. Из сообщений ТАСС и РИА Новости следует, что проверка велась в отношении родителей погибшего ребенка. РИА Новости уточняет, что полицейские хотели выяснить, не напоили ли мальчика родственники.

Информация была распространена после того, как о проверке сообщил телеканал RT. В публикации говорилось, что ее результаты неизвестны и что по итогам может быть возбуждено дело против родителей мальчика.

Шестилетний мальчик погиб 23 апреля 2017 года — его сбила во дворе жилого дома в Железнодорожном Ольга Алисова. По словам отца ребенка Романа Шимко, против нее было возбуждено дело только через месяц, после жалоб в правоохранительные органы. В июле Алисову задержали и поместили под стражу.
Экспертиза установила, что в крови ребенка нашли 2,7 промилле алкоголя. СК возбудил против экспертов дело о халатности, но повторный анализ дал такой же результат. Отец мальчика утверждает, что экспертизу могли сфальсифицировать.

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