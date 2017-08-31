Олимпийский призер по плаванию Аркадий Вятчанин будет выступать за США. У него произошел конфликт с тренером сборной России

Swim Vortex
16:04, 31 августа 2017
Надежный источник

Пловец Аркадий Вятчанин, ставший двукратным олимпийским призером в составе сборной России, получил право выступать за США.

В 2013 году у спортсмена произошел конфликт с российской федерацией плавания. Главный тренер сборной Анатолий Журавлев назвал тренировочный план, который предоставил Вятчанин, «насмешкой».

Позднее возникла проблема с участием в Кубке России, через который члены сборной отбираются на чемпионат мира. Как говорили в федерации, спортсмен не выходил на связь. Сам пловец утверждал, что с ним никто не связывался. Вятчанин выступил и победил на соревновании, а после этого объявил об уходе из сборной России.

В 2015 году он получил сербское гражданство, но пропустил чемпионат мира и Олимпиаду. По правилам международной федерации, спортсмен должен год прожить в новой стране и выступать за местные клубы. Вятчанин говорил, что ему пришлось выступать за нью-йоркский клуб, так как у сборной Сербии не было финансирования.

В августе 2017 года пловец получил гражданство США.

Вятчанину 33 года, он двукратный олимпийский призер, семикратный победитель чемпионата Европы. На чемпионатах мира его лучшим результатам были серебряные медали.
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