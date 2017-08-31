Главу штаба Навального в Волгограде отправили под домашний арест в Петербург. Его обвиняют в осквернении мемориала Родина-мать

Алексей Волков
18:13, 31 августа 2017
Надежный источник

В Волгограде суд посадил под домашний арест главу местного штаба в поддержку Алексея Навального Алексея Волкова, который проходит обвиняемым по делу об осквернении мемориала Родина-мать с помощью коллажа. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По словам Волкова, домашний арест он должен отбывать по месту регистрации, то есть в Санкт-Петербурге.

Следователь ходатайствовал об аресте активиста из-за нарушения подписки о невыезде. Представитель прокуратуры, в свою очередь, просил посадить Волкова под домашний арест.

Адвокаты активиста также просили суд о домашнем аресте или залоге как альтернативе заключению под стражу.

Накануне Волков сообщил, что следователь пообещал задержать его по возвращении в Волгоград из Москвы. При этом Волков утверждает, что следователь дал ему устное согласие на отъезд в Москву.

Дело об осквернении мемориала Родина-мать было возбуждено из-за коллажа, на котором у памятника зеленое лицо. Его опубликовали в марте в сообществе в поддержку Алексея Навального после того, как политику плеснули зеленкой в лицо в Барнауле. Картинка вскоре была удалена, администраторы сообщества извинились.
Дело возбуждено по статье «осквернение символов воинской славы России» (часть 3 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»). Глава штаба Навального в Волгограде Алексей Волков — его единственный известный фигурант.
Коллаж стал поводом для обличительных публикаций в «Комсомольской правде»и «Лайфе», а также для пикета во время открытия избирательного штаба Навального в Волгограде в конце марта, который перерос в стычку.

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