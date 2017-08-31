Главу штаба Навального в Волгограде отправили под домашний арест в Петербург. Его обвиняют в осквернении мемориала Родина-мать
В Волгограде суд посадил под домашний арест главу местного штаба в поддержку Алексея Навального Алексея Волкова, который проходит обвиняемым по делу об осквернении мемориала Родина-мать с помощью коллажа. Об этом он сообщил в своем твиттере.
По словам Волкова, домашний арест он должен отбывать по месту регистрации, то есть в Санкт-Петербурге.
Домашний арест по месту регистрации. В Питере— Алексей Волков (@Volkov_Alx) August 31, 2017
Следователь ходатайствовал об аресте активиста из-за нарушения подписки о невыезде. Представитель прокуратуры, в свою очередь, просил посадить Волкова под домашний арест.
Адвокаты активиста также просили суд о домашнем аресте или залоге как альтернативе заключению под стражу.
Накануне Волков сообщил, что следователь пообещал задержать его по возвращении в Волгоград из Москвы. При этом Волков утверждает, что следователь дал ему устное согласие на отъезд в Москву.