Главу штаба Навального в Волгограде отправили под домашний арест в Петербург. Его обвиняют в осквернении мемориала Родина-мать

В Волгограде суд посадил под домашний арест главу местного штаба в поддержку Алексея Навального Алексея Волкова, который проходит обвиняемым по делу об осквернении мемориала Родина-мать с помощью коллажа. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По словам Волкова, домашний арест он должен отбывать по месту регистрации, то есть в Санкт-Петербурге.

Домашний арест по месту регистрации. В Питере — Алексей Волков (@Volkov_Alx) August 31, 2017

Следователь ходатайствовал об аресте активиста из-за нарушения подписки о невыезде. Представитель прокуратуры, в свою очередь, просил посадить Волкова под домашний арест.

Адвокаты активиста также просили суд о домашнем аресте или залоге как альтернативе заключению под стражу.

Накануне Волков сообщил, что следователь пообещал задержать его по возвращении в Волгоград из Москвы. При этом Волков утверждает, что следователь дал ему устное согласие на отъезд в Москву.