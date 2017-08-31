Акции «Открытия» упали до полуторагодового минимума

На торгах утром 31 августа цена акции ФК «Открытие» упала до 1247 рублей (10:27). Последний раз так низко ценные бумаги банка торговались в январе 2016 года.

Падение акций «Открытия» продолжается второй день после того, как вечером 29 августа Центробанк объявил о санации кредитной организации. По сравнению с закрытием торгов 29 августа акции потеряли в цене почти 7 процентов.