Активист Вадим Коровин подал заявление против бойцов Росгвардии. Ему сломали руку за парковку у мэрии Москвы

Активист Вадим Коровин подал в Следственный комитет заявление против бойцов Росгвардии, которые сломали ему руку около мэрии Москвы. Об этом сам активист рассказал «Медиазоне» через две недели после нападения. Заявление он подал 24 августа.

Как пояснил Коровин, только повторный осмотр, УЗИ и томография показали, что у него не растяжение, а перелом локтевой кости в двух местах, отрыв сухожилия и повреждение сустава. По словам врачей, при таких травмах рука может никогда полностью не восстановиться.

Вот этот майор рванул мне руку. До сих пор не представился. pic.twitter.com/zErNMkXPsh — Вадим КОРОВИН (@Pjatak) August 18, 2017

Бойцы Росгвардии применили против Коровина силовой прием 18 августа, когда активист приехал в мэрию Москвы. Он оставил свою машину на переулке рядом с мэрией, перед которым висит знак «Движение запрещено». По мнению Коровина, этот знак запрещает только проезд транзитом по улице, но «въезжать под него можно». При этом он отметил, что приехал к мэрии по работе, то есть на него действие знака не должно было распространяться.

После задержания Коровина доставили в больницу, где ему поставили первоначальный диагноз «растяжение связок». Затем на него составили протокол по административному правонарушению о неподчинении полиции, но он был возвращен судом.