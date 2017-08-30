Задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских в Краснодаре

Интерфакс
17:43, 30 августа 2017
Надежный источник

В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских 28 августа, сообщает краевое управление СК РФ.

«Задержан 25-летний Дмитрий Карачкин в ходе проведенной в Краснодаре спецоперации сотрудников полиции и Росгвардии», — заявила представитель ведомства.

В полиции «Интерфаксу» сообщили, что Карачкина задержали на квартире его знакомого. «Подозреваемый не успел оказать сопротивления», — заявили в пресс-службе местного управления МВД.

25-летний Дмитрий Карачкин был одним из двух подозреваемых, объявленных в розыск после происшествия. О задержании 21-летнего Никиты Медведева было объявлено утром 30 августа.

28 августа сотрудники ДПС остановили на въезде в Краснодар для проверки документов машину «Тойота-Камри», в которой находились три человека. Водитель ударил полицейского и открыл стрельбу по его коллегам, ранив одного из них.
Один из пассажиров — 26-летний Владислав Гмыря — был задержан на месте происшествия; водителю и другому пассажиру удалось скрыться.  Владислав Гмыря ранее возглавлял националистическую группировку «Пит Буль» и был судим за экстремизм и причинение тяжкого вреда здоровью.

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