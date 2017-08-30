В воинских эшелонах впервые организовали горячее питание вместо сухих пайков. Раньше так кормили только призывников

В российских воинских эшелонах впервые начали кормить военнослужащих трехразовым горячим питанием, раньше им просто выдавали сухие пайки. Первые эшелоны с горячим питанием отправились из Самарской области в конце августа.

Пресс-служба Центрального военного округа отметила, что такое снабжение применяется впервые в России, но не уточнило, как скоро его могут распространить на все воинские эшелоны.