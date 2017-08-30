В Париже воры украли из частного погреба вина на 250 тысяч евро. Они залезли туда через катакомбы!
В Париже в ночь на 29 августа из частного винного погреба были украдены 300 бутылок вина общей стоимостью более 250 тысяч евро.
Попасть в погреб грабителям удалось через расположенные под городом катакомбы, считают в полиции. Идет ли речь об открытой для посещения части подземелья, не поясняется.
Дом, в котором находится ограбленный погреб, расположен в центральном 6-м округе, который считается одним из самых дорогих районов Парижа.
Парижские катакомбы — это часть сети тоннелей и пещер общей протяженностью около 250 километров, образовавшейся в ходе подземной добычи камня. В небольшом участке подземелья устроен оссуарий — там находятся кости нескольких миллионов человек, перенесенные с парижских кладбищ в XVIII веке; его и называют катакомбами. Этот участок открыт для посещения днем в сопровождении гида.