В Париже воры украли из частного погреба вина на 250 тысяч евро. Они залезли туда через катакомбы!

В Париже в ночь на 29 августа из частного винного погреба были украдены 300 бутылок вина общей стоимостью более 250 тысяч евро.

Попасть в погреб грабителям удалось через расположенные под городом катакомбы, считают в полиции. Идет ли речь об открытой для посещения части подземелья, не поясняется.

Дом, в котором находится ограбленный погреб, расположен в центральном 6-м округе, который считается одним из самых дорогих районов Парижа.