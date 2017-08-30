«Клубу горных охотников» бывшего спецназовца ФСБ запретят отстреливать баранов из Красной книги

Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщило, что не выдаст разрешение на отстрел пяти в Сибири. Такого разрешения добивалось федеральное государственное бюджетное учреждение «Заповедники Таймыра», а отстреливать животных собирался «Клуб горных охотников», возглавляемый бывшим спецназовцем ФСБ Эдуардом Бендерским.

О том, что разрешение не будет выдано, говорится в письме Минприроды на имя юриста «Гринписа России» Михаила Крейндлина. Копия письма есть в распоряжении «Медузы».

Минприроды сообщило, что запрос на отстрел баранов не был рассмотрен «ввиду предоставления неполного комплекта документов». Материалы возвращены «Заповедникам Таймыра».