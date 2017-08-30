«Клубу горных охотников» бывшего спецназовца ФСБ запретят отстреливать баранов из Красной книги
Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщило, что не выдаст разрешение на отстрел пяти путоранских снежных баранов в Сибири. Такого разрешения добивалось федеральное государственное бюджетное учреждение «Заповедники Таймыра», а отстреливать животных собирался «Клуб горных охотников», возглавляемый бывшим спецназовцем ФСБ Эдуардом Бендерским.
О том, что разрешение не будет выдано, говорится в письме Минприроды на имя юриста «Гринписа России» Михаила Крейндлина. Копия письма есть в распоряжении «Медузы».
Минприроды сообщило, что запрос на отстрел баранов не был рассмотрен «ввиду предоставления неполного комплекта документов». Материалы возвращены «Заповедникам Таймыра».
О том, что «Клуб горных охотников» собирается отстреливать путоранских снежных баранов, «Медуза» написала в середине июля 2017 года. За поддержкой клуб обратился к вице-премьеру российского правительства Александру Хлопонину. Он поручил министерству природных ресурсов и экологии разработать «пилотный проект по взаимодействию».
Необходимость отстрела баранов руководитель клуба охотников Эдуард Бендерский мотивировал «научными интересами». При этом он предлагал оказать «помощь в финансировании программ охраны данного подвида баранов» в размере 15 миллионов рублей. В «Клубе горных охотников» «Медузе» подтвердили факт обращения к Хлопонину и отметили, что готовы заплатить не 15, а 30 миллионов.