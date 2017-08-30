Двоим участникам «Шалтая-Болтая» запросили до трех лет колонии-поселения
Прокуратура запросила реальные сроки для участников хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константина Теплякова и Александра Филинова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Филинова попросили приговорить к двум с половиной годам колонии-поселения, Теплякова — к трем годам. Дело рассматривается в закрытом режиме.
Филинова и Теплякова обвиняют в неправомерном доступе к информации. Они частично признали вину.
«Шалтай-Болтай» стал известен благодаря взлому переписки чиновников. Хакеры продавали переписку пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, помощника президента Андрея Белоусова, сотрудника администрации президента Тимура Прокопенко, телеведущего Дмитрия Киселева и руководителя дирекции Сбербанка Евгения Кислякова.
Лидера «Шалтая-Болтая» Владимира Аникеева приговорили к двум годам лишения свободы, он уже получил право на условно-досрочное освобождение. РБК сообщало, что на допросах он признался в частичной подделке переписки, но не смог вспомнить, как именно фальсифицировал письма.
Среди других фигурантов дела Александр Глазастиков, уехавший в Эстонию. По информации «Росбалта», по делу проходит и Андрей Некрасов, получивший политическое убежище в Литве. Как передавал «Интерфакс», в деле есть и шестой обвиняемый, сейчас он находится в розыске.