Двоим участникам «Шалтая-Болтая» запросили до трех лет колонии-поселения

«Шалтай-Болтай» стал известен благодаря взлому переписки чиновников. Хакеры продавали переписку пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, помощника президента Андрея Белоусова, сотрудника администрации президента Тимура Прокопенко, телеведущего Дмитрия Киселева и руководителя дирекции Сбербанка Евгения Кислякова.

Лидера «Шалтая-Болтая» Владимира Аникеева приговорили к двум годам лишения свободы, он уже получил право на условно-досрочное освобождение. РБК сообщало , что на допросах он признался в частичной подделке переписки, но не смог вспомнить, как именно фальсифицировал письма.

Среди других фигурантов дела Александр Глазастиков, уехавший в Эстонию. По информации «Росбалта», по делу проходит и Андрей Некрасов, получивший политическое убежище в Литве. Как передавал «Интерфакс», в деле есть и шестой обвиняемый, сейчас он находится в розыске.