ЦБ: мы не ожидаем потрясений на банковском рынке
Центробанк не ожидает в обозримом будущем «никаких потрясений» в российском банковском секторе. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин, комментируя решение о введении временной администрации в банке «Открытие».
По его словам, риски были бы, если бы «речь шла об отзыве лицензии или моратории на удовлетворение требований».
«Сейчас речь идет о существенном повышении финансовой устойчивости банка», — цитирует Тулина РБК.
29 августа Центробанк объявил, что в банке «Открытие» (крупнейшем до недавнего времени частном банке РФ) вводится временная администрация. Этому предшествовал вывод клиентами из банка не менее 630 миллиардов рублей на фоне слухов о его неустойчивом положении. Центробанк станет владельцем 75 процентов акций «Открытия».
В ЦБ утверждают, что «Открытие» продолжит работать в обычном режиме и перемены не скажутся на обслуживании клиентов. В техподдержке Рокетбанка, входящего в «Открытие», назвали ситуацию «выигрышной» для клиентов.