ЦБ: мы не ожидаем потрясений на банковском рынке

Центробанк не ожидает в обозримом будущем «никаких потрясений» в российском банковском секторе. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин, комментируя решение о введении временной администрации в банке «Открытие».

По его словам, риски были бы, если бы «речь шла об отзыве лицензии или моратории на удовлетворение требований».

«Сейчас речь идет о существенном повышении финансовой устойчивости банка», — цитирует Тулина РБК.