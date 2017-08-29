Полиция ввела план «Перехват» из-за стрельбы из автомата на МКАД. Машина подозреваемого найдена

В Москве полицейские задержали машину BMW, из которой предположительно велась стрельба из автоматического оружия на 43-м километре МКАД (участок расположен между Киевским и Калужским шоссе).

Машину задержали на улице Дмитрия Ульянова, расположенной примерно в десяти километрах от МКАД. Были ли в ней люди и удалось ли их задержать, не сообщается.

Полиция ввела «Перехват» после того, как очевидец сообщил о стрельбе из автомата на МКАД. Никаких подробностей об инциденте пока нет. До обнаружения машины в полиции говорили, что информация пока проверяется.