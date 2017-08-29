Генпрокуратура назвала неточный прогноз причиной «катастрофических последствий» урагана в Москве

Коммерсант
06:10, 29 августа 2017
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Генеральная прокуратура уведомила Минприроды о том, что Росгидромет совершил ошибку в своем прогнозе майского урагана в Москве. Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По итогам проверки прокуроры пришли к выводу, что «одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз», в котором было указано, что порывы ветра не превысят 22 метров в секунду. Фактически скорость ветра достигала 30 метров в секунду.

Помимо этого надзорное ведомство отметило, что в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе и Алтайском крае нет станций мониторинга состояния атмосферного воздуха.

В Генпрокуратуре заметили, что только 7 процентов пунктов наблюдений способны непрерывно регистрировать загрязнение воздуха.

Росгидромет отказался комментировать претензии Генпрокуратуры, а в Минприроды заметили, что у надзорного ведомства есть не вся информация «о реальной ситуации в данной сфере».

29 мая в Москве и Московской области прошел ураган, в результате которого погибли 16 человек. Ветер повалил более 30 тысяч деревьев и повредил более 2 тысяч автомобилей.
Перед ураганом москвичи не получали уведомлений от МЧС об ухудшении погоды. В ведомстве затем заявили, что полученный от Росгидромета прогноз не предполагал экстренного оповещения.
После майских событий МЧС начало рассылать уведомления даже об обычных сильных грозах.

Ураган в Москве

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