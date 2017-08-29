Генпрокуратура назвала неточный прогноз причиной «катастрофических последствий» урагана в Москве

Генеральная прокуратура уведомила Минприроды о том, что Росгидромет совершил ошибку в своем прогнозе майского урагана в Москве. Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По итогам проверки прокуроры пришли к выводу, что «одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз», в котором было указано, что порывы ветра не превысят 22 метров в секунду. Фактически скорость ветра достигала 30 метров в секунду.

Помимо этого надзорное ведомство отметило, что в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе и Алтайском крае нет станций мониторинга состояния атмосферного воздуха.

В Генпрокуратуре заметили, что только 7 процентов пунктов наблюдений способны непрерывно регистрировать загрязнение воздуха.

Росгидромет отказался комментировать претензии Генпрокуратуры, а в Минприроды заметили, что у надзорного ведомства есть не вся информация «о реальной ситуации в данной сфере».