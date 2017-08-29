Фонду Катерины Тихоновой вынесли предупреждение за нарушение закона об НКО
Министерство юстиции вынесло предупреждение Фонду междисциплинарных инициатив в области естественных и гуманитарных наук (ФМИ), созданному Катериной Тихоновой. Об этом со ссылкой на официальный ответ Минюста пишет «Собеседник».
Так ведомство прокомментировало вопрос издания о том, почему фонд не подает никакой обязательной отчетности по закону об НКО. В чем именно заключается нарушение, допущенное ФМИ, не уточняется, но фонду дали срок до 18 сентября 2017 года, чтобы его устранить.
«Собеседник» также не смог обнаружить следов фонда по адресу Новинский бульвар, 3/1 в Москве, где он официально зарегистрирован.
Интересно, что, согласно ответу ведомства, нарушения в ФМИ они сами нашли буквально за несколько дней до нашего обращения.