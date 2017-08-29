Активиста повторно оштрафовали за свастику и ролик про жуликов и воров в соцсети

В Барнауле суд оштрафовал активиста Владислава Конопихина за размещение в соцсетях свастики и ролика сторонников Алексея Навального «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002», признанный экстремистским. Об этом сообщает аналитический центр «Сова».

Материалы были размещены на странице, которую Конопихин вел под псевдонимом Атаман Ярый. В первый раз его оштрафовали за них в 2015 году, однако он не удалил их; в правоохранительных органах заметили это и в 2017 году завели новое дело.

В суде Конопихин заявил, что хотел удалить эту информацию, но не мог зайти на свою страницу «ВКонтакте». Он пытался восстановить пароль и просил администрацию соцсети удалить страницу, но для этого он должен был предоставить персональные данные, чего делать не хотел.

Как отмечает «Сова», лишь один случай использования Конопихиным свастики можно считать пропагандой нацистской символики — когда он сделал репост записи из неонацистского сообщества. В двух других случаях свастика использовалась «в качестве средства политической полемики», сообщает центр.