Активиста повторно оштрафовали за свастику и ролик про жуликов и воров в соцсети

СОВА
14:36, 29 августа 2017
Надежный источник

В Барнауле суд оштрафовал активиста Владислава Конопихина за размещение в соцсетях свастики и ролика сторонников Алексея Навального «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002», признанный экстремистским. Об этом сообщает аналитический центр «Сова».

Материалы были размещены на странице, которую Конопихин вел под псевдонимом Атаман Ярый. В первый раз его оштрафовали за них в 2015 году, однако он не удалил их; в правоохранительных органах заметили это и в 2017 году завели новое дело.

В суде Конопихин заявил, что хотел удалить эту информацию, но не мог зайти на свою страницу «ВКонтакте». Он пытался восстановить пароль и просил администрацию соцсети удалить страницу, но для этого он должен был предоставить персональные данные, чего делать не хотел.

Как отмечает «Сова», лишь один случай использования Конопихиным свастики можно считать пропагандой нацистской символики — когда он сделал репост записи из неонацистского сообщества. В двух других случаях свастика использовалась «в качестве средства политической полемики», сообщает центр.

В 2016 год Владислав Конопихин был осужден на два года условно за возбуждение ненависти и призывы к экстремизму из-за размешения в соцсетях ксенофобных материалов. Сам он говорил, что как член КПРФ «относится одинаково ко всем национальностям», а его страница была взломана.
Ролик «Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002» был создан сторонниками оппозиционера Алексея Навального перед выборами в Госдуму 2011 года. Он посвящен невыполнению предвыборных обещаний «Единой Россией». Ролик был признан экстремистским.

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