В Уфе взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. Пострадал один человек

В Уфе в автомобиле, припаркованном на одной из улиц, сработало взрывное устройство. В результате взрыва, сообщило следственное управление СК по Башкирии, ранения получил находившийся в салоне машины мужчина. Пострадавший госпитализирован с множественными ранениями ног.

По данным сайта ProUfu.ru, взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем.

В качестве основной версии следствие рассматривает покушение, связанное с личным или бытовым конфликтом.

Взрыв на Армавирской в Уфе Горобзор Уфа

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Тип взрывного устройства, его мощность, а также другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.