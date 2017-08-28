В Уфе взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. Пострадал один человек

РИА Новости
11:01, 28 августа 2017
Надежный источник

В Уфе в автомобиле, припаркованном на одной из улиц, сработало взрывное устройство. В результате взрыва, сообщило следственное управление СК по Башкирии, ранения получил находившийся в салоне машины мужчина. Пострадавший госпитализирован с множественными ранениями ног.

По данным сайта ProUfu.ru, взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем.

В качестве основной версии следствие рассматривает покушение, связанное с личным или бытовым конфликтом.

Взрыв на Армавирской в Уфе
Горобзор Уфа

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Тип взрывного устройства, его мощность, а также другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел в понедельник утром на улице Армавирская около торгового центра «Южный полюс».

РИА Новости
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