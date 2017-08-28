В Уфе взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. Пострадал один человек
В Уфе в автомобиле, припаркованном на одной из улиц, сработало взрывное устройство. В результате взрыва, сообщило следственное управление СК по Башкирии, ранения получил находившийся в салоне машины мужчина. Пострадавший госпитализирован с множественными ранениями ног.
По данным сайта ProUfu.ru, взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем.
В качестве основной версии следствие рассматривает покушение, связанное с личным или бытовым конфликтом.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
Тип взрывного устройства, его мощность, а также другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Инцидент произошел в понедельник утром на улице Армавирская около торгового центра «Южный полюс».