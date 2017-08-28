В Краснодаре обстреляли полицейских на посту ДПС. Двое нападавших сбежали

На посту ДПС в Краснодаре совершено нападение на полицейских, которые остановили для проверки автомобиль Toyota Camry.

В сообщении Следственного комитета говорится, что в машине находились три человека. Водитель ударил полицейского, а затем открыл огонь по другим сотрудникам ДПС, ранив одного из них. Один из пассажиров «Тойоты» покинул машину и сбежал, второй был задержан.

Водитель «Тойоты» уехал с поста ДПС, во время преследования он отстреливался от полицейских. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова он врезался в другие автомобили на светофоре, вышел из машины и скрылся.

В сообщении СК говорится, что водитель «Тойоты» стрелял «предположительно, из травматического пистолета». Пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю сообщила изданию «Юга.ру», что в полицейских стреляли из неустановленного оружия.

По данным СК, пострадавший полицейский получил ранения в области шеи и головы. МВД сообщило, что сотрудник ДПС ранен в ногу.

В сообществе «Типичный Краснодар» в соцсети «ВКонтакте» опубликованы снимки, на которых видны следы пуль на стекле полицейского автомобиля, а также автоматы Калашникова, якобы найденные в «Тойоте».

МВД распространило ориентировки на двух участников нападения, которые находятся в розыске. Их имена — Дмитрий Карачкин (1992 года рождения) и Никита Медведев (1996 года рождения).